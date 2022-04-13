شاهد.. المودل آش تطلب الزواج من المشهور عبدالرحمن المطيري

طلبت المودل السعودية آش الزواج من مشهور ”سناب شات“ السعودي عبدالرحمن المطيري، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“.

وقالت مودل آش المقيمة بأمريكا في الفيديو القصير المتداول: ”أنا قلتها قبل أكثر من سنة، أنا قلت إني أبي أتزوج عبدالرحمن المطيري“.

وأضافت: ”بس الحين أقول ونحن في رمضان يا رب أتزوجه“، في إشارة إلى حديثها عن عبدالرحمن المطيري الذي أشار له الجمهور في التعليقات.

وكان المطيري، ادعى مؤخرا أن دخله من الدعاية والإعلانات على حسابه في سناب شات تدر عليه دخلا يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنويا.