هيئة سلامة الغذاء تسحب عينات لـ”إندومي” من الأسواق للتأكد من خلوها من المواد الضارة

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستشاري التغذية، على سحب عينات من الإندومي لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من أى مواد ضارة، قائلة: ” الإندومي يؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الإملاح والتوابل”.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث فى مصر”، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية “أم بى سي مصر”: ” الإملاح والتوابل تسبب السيولة وتصيب بالحساسية، وهناك عدد كبير من الأطفال ظهرت عليهم مضاعفات بعد تناولهم الإندومي”.

وتابعت: ” معهد التغذية أطلق تحذيرات كثيرة للأمهات، بعدم تناول الأطفال الإندومي، بالرغم من تواجدها فى عدد كبير من الدول لكن هذه الدول تحذر من تناولها”، معلنة أنها ستتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب فى هذا الموضوع.

أكد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أنه في إطار دور الهيئة فإنها تقوم بسحب عينات لتحليلها للتأكد من مطابقة القواعد الفنية المختصة بملوثات الغذاء خاصة من المصنعات التي يقبل عليها الأطفال ولها درجة عالية من الاستخدام.