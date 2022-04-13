تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل “بطلوع الروح”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت قناة mbc مصر عن موعد عرض مسلسل “بطلوع الروح” للفنانة منة شلبي.

ويبدأ عرض مسلسل “بطلوع الروح” السبت المقبل في تمام التاسعة مساء.

ويبدأ عرض مسلسل “بطلوع الروح” السبت المقبل في تمام التاسعة مساء.

ويعرض المسلسل بدلا من مسلسل “مين قال” الذي ينتهي عرضه بعد يومين.

ويتكون مسلسل “بطلوع الروح” من 15 حلقة ويشارك في بطولته إلى جانب منة شلبي الفنانة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم.

تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” حول امرأة تجد نفسها داخل معسكر لتنظيم “داعش”، وتبدأ التفكير في الهرب والنجاة بروحها، وسط محاولات قيادات التنظيم للسيطرة عليها.

يذكر أن مؤلف “بطلوع الروح” محمد هشام عبية دافع عن فكرة تشابه مسلسله مع فيلم “ولاد العم”، قائلا “التشابه غير موجود، وهذا ما سيظهر في تفاصيل الحلقة الأولى ثم مع توالي الأحداث في باقي الحلقات”.

أضاف محمد هشام عبية “الأكيد أنه لو كان هناك تشابه لن يشارك فريق العمل في المسلسل وأنا في مقدمتهم، فلماذا نعيد تقديم فكرة تم تقديمها من قبل؟ اعتقد كل هذه التخمينات ستزول مع بدء عرض المسلسل”.

ويظهر من خلال البرومو حياة منة شلبي التي تنقلب رأسها على عقب عندما يعرض عليها زوجها رحلة إلى تركيا فتفاجأ منة شلبي بتحول زوجها إلى متطرف ينضم إلى تنظيم داعش والضغط عليها باستخدام نجلها كي تنضم له في معسكر داعش، وهذا ما ربطه الكثيرون بما ورد في فيلم “ولاد العم” والضغط على منة شلبي من قبل زوجها شريف منير للسفر إلى اسرائيل ومساومتها على أبنائها كي تنضم له في تل أبيب.