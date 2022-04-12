الاختيار 3 الحلقة 11.. تفاصيل عرض أخطر تقرير عن سيناء على «السيسي»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

وشهد الاختيار 3 الحلقة 11 اليوم، أحداثا مثيرة حيث رصدت المخابرات الحربية جنسيات أجنبية معهم بطاقات مزورة في سيناء، حتى يتمكنوا من شراء أراضي في سيناء، وتم عرض التقرير على المشير السيسي وزير الدفاع وقتها ، فطلب من مدير مكتبه عقد اجتماع فوري مع اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري.

وتكشف الحلقة أحداثا مثيرة عن جهود رجال المخابرات العامة بقيادة المقدم مروان لضبط صفقة الأسلحة الإخوانية عقب وصولها إلى مقرها الأخير في المزرعة، وقد كشفت تحرياتهم عن قيام جماعة الإخوان الإرهابية بإدخالها إلى البلاد مستغلين انشغال أجهزة الدولة بأحداث التعديل الإخواني للدستور على يد جماعة الإخوان.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.