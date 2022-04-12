بعد انتهاء الحلقة العاشرة في مسلسل الكبير أوي 6 بظهور جوني والكبيرة فحت، والتي ظهر بها أنهما أصحاب لعبة السبيط، بدأت الحلقة الحادية عشرة بمفاجأة جديدة في المسلسل وهي ظهور حزلقوم وعودته من الخارج، بعد أن وصل للدوار مستقلا سيارة فارهة بصحبة ابنه، والذي كان يشبهه بدرجة كبيرة.
وبعد أن تحدث حزلقوم مع إخوته الكبير أوي وجوني، حاول كلاهما معرفة هوية الطفل الذي يصطحبه معه، ليخبرهما أنه ابنه، ثم أخذ يحكي لهما كيف التقى حزلقوم ابنه حلقوم، ثم يظهر أحد الأشخاص الذي يصطحبه معه حزلقوم ليخبره أن السيارة تحتاج للصيانة، ليكتشف إخوته أن هذا الرجل ينصب عليه.
وجلس الكبير وجوني مع حزلقوم لمعرفة من هي والدة ابنه، ليخبرهم أنه لا يعرف هويتها، ولا يعرف من هي والدته، وذلك نظرا لكثرة عدد زيجاته من قبل، ليخبرهما أنه تحدث مع ابنه حتى يستطيع معرفة هويتها، ولكنه لا يجيب عليه بشيء يشير لهويتها على الإطلاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور حزلقوم وابنه في مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.