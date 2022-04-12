ظهور حزلقوم وابنه في مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة...

بعد انتهاء الحلقة العاشرة في مسلسل الكبير أوي 6 بظهور جوني والكبيرة فحت، والتي ظهر بها أنهما أصحاب لعبة السبيط، بدأت الحلقة الحادية عشرة بمفاجأة جديدة في المسلسل وهي ظهور حزلقوم وعودته من الخارج، بعد أن وصل للدوار مستقلا سيارة فارهة بصحبة ابنه، والذي كان يشبهه بدرجة كبيرة.

وبعد أن تحدث حزلقوم مع إخوته الكبير أوي وجوني، حاول كلاهما معرفة هوية الطفل الذي يصطحبه معه، ليخبرهما أنه ابنه، ثم أخذ يحكي لهما كيف التقى حزلقوم ابنه حلقوم، ثم يظهر أحد الأشخاص الذي يصطحبه معه حزلقوم ليخبره أن السيارة تحتاج للصيانة، ليكتشف إخوته أن هذا الرجل ينصب عليه.

وجلس الكبير وجوني مع حزلقوم لمعرفة من هي والدة ابنه، ليخبرهم أنه لا يعرف هويتها، ولا يعرف من هي والدته، وذلك نظرا لكثرة عدد زيجاته من قبل، ليخبرهما أنه تحدث مع ابنه حتى يستطيع معرفة هويتها، ولكنه لا يجيب عليه بشيء يشير لهويتها على الإطلاق.