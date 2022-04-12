شاهد.. مي عز الدين تروج لمسلسل ”جزيرة غمام” عبر انستجرام

شاركت الفنانة مي عز الدين فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت في الفيديو من تصوير مسلسلها “جزيرة غمام”، وعلقت مي عز الدين قائلة "العايقة"، مما نال اعجاب متابعيها. يُعرض مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، عبر قناة الحياة الفضائية -خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

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