كريم محمود عبدالعزيز: فكرة الموت راودتني منذ الطفولة وأصبت باكتئاب بسبب “هوجان”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف كريم محمود عبدالعزيز، الكثير من الأسرار التي تخص حياته الشخصية، بجانب الكشف عن السبب الحقيقي وراء دخوله عالم التمثيل.

وقال كريم محمود عبد العزيز خلال برنامج ادينا بندردش، المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي،إنه دخل المجال بالصدفة عندما كان يتحدث مع شيرين عرفة عن والدها المخرج شريف عرفة وقالت له إنه يجهز لفيلم الناظر، فعبر لها عن حبه للتمثيل، ثم بعدها أخبرته أن يذهب لوالدها في المكتب، وبالفعل قابل شريف عرفة وطلب منه حفظ أحد المشاهد، وبعد تأديته للمشهد أمامه وافق على مشاركته في الفيلم.

وعن فكرة الموت، أوضح كريم محمود عبد العزيز للموت وذلك خلال لقائه قائلا: فكرة الموت كانت شاغلاني دايمًا وأنا صغير، ومكنتش عارف أعيش بسبب التفكير في الموت، وكان دايما كل اللي في دماغي هو إن مينفعش أبويا يموت، ولما كان يسافر كنت دايما أفضل أقول يا ترى هيرجع ولا لا ؟ وكنت خايف ييجي يوم ويموت، ولكن حاليًا مبقتش فكرة الموت عندي زي زمان خاصة بعد التعرض لعدد من الصدمات.

وأشار إلى إنه مر بفترة اكتئاب حادة عند عرض مسلسل هوجان، قائلا: أثناء مسلسل هوجان، حصلي موجة اكتئاب صعبة ومبقتش فاهم الدنيا، وقررت أروح لدكتور نفسي، وفي يوم صحيت لقيت رقم غريب بيتصل عليا وكان وحيد حامد فرديت وقالي إنه مبسوط بيا واتفرج على هوجان، وقالي أنا عايزك تجيلي عشان في فيلم، ومن بعدها شعرت بالنجاح وخرجت من شعوري بالاكتئاب وفكرة اللجوء لطبيب نفسي، واكتسبت ثقة فنية فى نفسي.