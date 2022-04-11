بعد مشاركته في “يوتيرن”.. توفيق عبدالحميد يعلن اعتزاله التمثيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن قراره باعتزال التمثيل نهائيًا خلال الأيام المقبلة.

أوضح توفيق عبد الحميد عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه قرر أن يكون مسلسل “يو تيرن” الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري، هو العمل الأخير قبل الاعتزال.

وكتب توفيق عبد الحميد: ” أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا”.

ولم يكشف “عبد الحميد” عن الدوافع وراء قراره الذي جاء بعد عودته للتمثيل لأول مرة منذ 12 عاما، فيما علقت ريهام حجاج بطلة مسلسل “يو تيرن” على ما كتبه وقالت: ” ربنا يديك الصحة والعافية وتنور الشاشة دايما يا توفي”.

وكان توفيق عبد الحميد قد أشاد قبل أيام بعدد من أبطال مسلسل “يو تيرن” الذي يشارك في بطولته وكتب: ” أربعة لم يكن لى سابق معرفة بهم قبل يوتيرن لكنهم يستحقون الإشادة والدعم، نانسى صلاح وهلا السعيد ومحمود حجازى وأيمن القيسوني، أنا شخصيا مستمتع بادائهم”.

ومسلسل “يوتيرن” من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.