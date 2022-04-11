“ما دفعوش تمن البدل”.. دعوى قضائية ضد مسلسل “سوتس بالعربي” والشركة المنتجة ترد

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت شركة الملابس التي تولت تنفيذ بدل مسلسل “توتس بالعربي”، برفع دعوى قضائية ضد الملابس، وطالبت بوقف عرضه لعدم حصولها على مستحقاتها من الشركة المنتجة والتي تجاوزت المليونين جنيه.

حيث أصدر مكتب المحامي كمال شعيب بيانا يتهم فيه شركة تي فيجن للإنتاج التي يمتلكها المنتج طارق الجنايني بعدم سداد ثمن البدل التي تم شراؤها من شركة أورنجسكوير بقيمة مالية تبلغ 2 مليون و700 ألف جنيه.

وجاء في البيان “يعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة أورنجسكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي والتي يمثلها السيد طارق الجناينى منتج مسلسل (سوتس بالعربي) حيث حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل (سوتس بالعربي) المذاع حاليا على قناة (سى بى سي)، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا،

وأضاف البيان “جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل الشركة سالفة الذكر فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها.

يشارك في بطولة مسلسل “سوتس بالعربي” كل من آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، وريم مصطفى، ومحمد شاهين.

المسلسل من إخراج عصام عبد الحميد، ومن تأليف تأليف محمد الحفظي، وياسر عبد المجيد ومحمد جلال ويعرض المسلسل على شبكة OSN وتطبيقها OSN Streaming وقناة CBC وتطبيق Watch It.

الشركى المنتجة ترد ببيان ودعوى قضائية

نفت شركة «تي فيجن» المنتجة لمسلسل «سوتس بالعربي» الأخبار المتداولة حول مديونية الشركة المنتجة للمسلسل لإحدى الشركات العالمية التي وردت ملابس العمل، وقدرت وفقًا للأخبار المنتشرة بـ3 ملايين جنيه.

وقالت شركة «تي فيجن»، في بيان لها قبل قليل: «فوجئت شركة تي فيجن بأنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة تدعي أن لها مستحقات مالية عن توريد بِدل لمسلسل شهير حقق نسب مشاهدة عالية، وعمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش للجمهور».

وأضافت: «يهم الشركة أن تؤكد أنها غير مدينة لأحد، وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار 20 عامًا تقريبًا تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية، وأوكلت الشركة مكتب الدكتور حسام لطفي للتصدي لادعاء الشهرة بكل حزم ومساءلتهم عن تشهير متعمد بسب وقذف وجريمة تهديد مصحوب بطلب يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية، وتؤكد الشركة أنها ستطالب بتعويضات مدنية 20 مليون جنيه جراء ما لحقها من أضرار أدبية ومالية».