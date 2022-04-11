“أحقر تصريح سمعته”.. أيمن بهجت قمر يهاجم محمد نجاتي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر تصريحات الفنان محمد نجاتي في لقائه ببرنامج “كلام الناس” من تقديم ياسمين عز ويعرض عبر قناة mbc مصر.

ونشر أيمن بهجت قمر عبر حسابه على “فيسبوك”، فيديو من اللقاء والجزء الذي تحدث فيه محمد نجاتي عن رفضه لبعض السيناريوهات التي عرضت عليه وإعطاء الورق لوالدته لـ”تنشف عليه البطاطس”.

وكتب أيمن بهجت قمر: بيحط البطاطس في السيناريو اللي مبعوت له لو مش عاجبه عشان ماما تنشف الزيت بيه! بيهين السيناريو! برغم أني أكيد عمري ما بعت لـ ده سيناريو بس بصراحة، أحقر تصريح سمعته في حياتي من واحد حاول يبقى ممثل. وأضاف: حقيقي يا ابني أنت تستاهل المكانه اللي أنت فيها”.

وقال محمد نجاتي خلال اللقاء: “السيناريو اللي مش عاجبني هيعجب غيري، وطالما أنا شايف أني مش محتاجله أو دون المستوى مش هعمله، بعد فيلم عرق البلح اتعرضت عليا سيناريوهات ومكنتش بحبها وكنت واخد جائزة أحسن ممثل في بلجيكا، لما كان بيتعرض عليا فيلم وحش كنت بخلي ماما تصفي عليه البطاطس علشان يشرب الزيت وأهين السيناريو”.

وخلال اللقاء تتطرق محمد نجاتي للحديث عن أزمته مع منة عرفة وقال: “كلميني في بوسة أو حضن مطار أو مشهد رومانسي ومع أن ده برده عمرنا ما سمعنا عنه احنا ما اعتدناش على كدة والصغير بيتكلم في الفن وكأنه ناقد والسينما النظيفة هي تقديم فن راقي”.

وأضاف “مش عارف مين المسئول عن إسكات الناس دي ولما اشتكيت لقيت جوز منة عرفة مش عضو في النقابة ورفعت عليه قضية”.

يذكر أن آخر أعمال محمد نجاتي مشاركته في حكاية “رق الحبيب” ضمن حكايات مسلسل “ورا كل باب” من بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم.