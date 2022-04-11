سمارة زجة أبو جبل تؤكد انتهاء إجراءات الطلاق بينهما وتطالب الجمهور بإغلاق الملف

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الجزائرية الأميرة سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، على بعض الأخبار المنسوبة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن تلك الأخبار زائفة ومن يروج لها من أصحاب النفوس المريضة حسب وصفها، وأشارت إلى انتهاء إجراءات الطلاق وطالبت بإغلاق هذا الملف.

نص رسالة زوجة أبو جبل على إنستجرام

وكتبت سمارة زوجة أبو جبل، عبر خاصية الـ«استوري» على حسابها الشخصي على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «حسبي الله ونعم الوكيل في الذي قال فيا ما ليس فيا ونسب إلي ما لم أفعل.. تكلمت من قبل وقلت كي يجي الوقت المناسب نخرج ونعلن بصح راني نشوف ناس راحو بعيد بزاف بتدخل في حياتي الشخصية ووصلوا لعائلتي ووصلوا يراسلوا ناس نعرفهم حتى يعرفوا حياتي».

وتابعت: «أنا الوحيدة الأدرى بحياتي وبشي لي عديت عليه، والأشياء لي دخلتني في فترة من حياتي في دمار واكتئاب نفسي غير ربي يعلم به، ومكانش مرأة تحب تخرب بيتها إلا إذ صح العلاقة أذتها وبكتها أكتر من أنها فرحتها».

وأضافت زوجة أبو جبل: «مش حابة ندخل في تفاصيل أكتر لا نحكي على أي شخص، الحمد الله تربيت نخسر ونفارق ومنأذيش حد.. ممكن الناس تشوفها ضعف لكن بالنسبة لي نقطة قوة».

محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك

وأختتمت حديثها: «ما تربطني حتى علاقة بالطرف الثاني، وما عندي أي دخل في أي شئ يخص حياته أو هو عنده دخل في حياتي، وأنا معي إجراءات الطلاق وربي يسهل لكل واحد فينا في حياته ويكتلبنا الخير من جهة ثانية، إحنا مش أول ولا آخر ناس، وأي حد معرض لنفس الموقف، وفضلا وليس أمرا، اغلقوا هذا الموضوع حفاظا على مشاعري ومشاعر عائلتي لو بتحبوني».

يذكر أن زوجة محمد أبو جيل قد تصدرت التريند خلال الأشهر الماضية بعد أن خطف الأنظار له في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وذلك بعد ارتفاع عدد معجباته، وهو الذي صاحبه أنباء عن انفصالهما دون أن يؤكد أحدهما صحة هذه الأنباء.