دعوى قضائية لوقف عرض “الكبير 6” بسبب “مربوحة”

ابو ظبي - احمد الجزار - يبدو أن الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير 6” التي شهدت زفاف “الكبير” على “مربوحة” لن تمر مرور الكرام، حيث أقيمت دعوى قضائية لوقف عرض المسلسل بسببها.

أقامت الدكتورة كوثر محمود محمود بصفتها النقيب العام للتمريض المصري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل “الكبير 6” الذي يعرض عبر قناة “ON E” لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية، وفقا لما ورد في موقع “العربية”.

وقالت النقيب العام للتمريض في دعواها إنها فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظا وفعلا وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية.

وأضافت الدكتورة كوثر “مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية والتي هي من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات في أي بلد آخر”.

وبناءا عليه طالبت الدكتورة كوثر في دعواها بوقف عرض مسلسل “الكبير 6” لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوي 6” مشهد طريفا بين النجم أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد هو مشهد ليلة الدخلة.

تحاول “مربوحة” التقرب من “الكبير” وإغراءه لكن بطريقتها الخاصة، فظهرت ترتدي ملابس غريبة صدمته كثيرا، وفي البداية ظهرت ترتدي جلبابا أبيض وعليه إضاءات كثيرة ثم ارتدت ملابس ممرضة ووضعت عليها محاليل، ثم ظهرت له ترتدي بدلة شخصية “تايجر”، ثم على شكل وردة، وتداول رواد موقع تويتر صور رحمة أحمد من المشهد

ويعرض مسلسل “الكبير أوي” على قناة ON الساعة 6:20 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، على قناة ON.

كما يعرض عبر قناة “حكايات” الساعة 6:30 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 6:30 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 12:30 ظهرا.