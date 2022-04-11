شاهد.. دينا تنشر صورا من كواليس مسلسلها ملف سري

نشرت الفنانة دينا صور لها من كواليس مسلسلها الرمضاني ملف سري ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت دينا في الصور بإطلالة شتوية سوداء وتسريحة شعر بسيطة .

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