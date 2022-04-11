وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات النهائية لمشروع ترميم قصر محمد على بشبرا

تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قصر محمد على بشبرا، وذلك لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع ترميم القصر، تمهيدا لإفتتاحه الوشيك.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعدد من قيادات الوزارة.

تضمنت الجولة تفقد حديقة القصر ومبانيه وقاعاته الأربعة، والموقع العام له، حيث وجه الدكتور خالد العناني بسرعة الإنتهاء من إعداد البطاقات التعريفية للقطع الأثرية الموجودة داخل قاعات القصر مع إجراء تعديلات لأماكن بعضها وإضافة قطع أخري من نفس الحقبة الزمنية، الأمر الذي من شأنه يعمل على إثراء العرض بالقصر.

كما قام وزير السياحة والآثار بتفقد الجزء الخلفي من مبنى قصر الفسقية والتي سيتم إستغلاله لإقامة معرضا للحرف التراثية، بما يتماشي وطبيعة القصر.

وأوضح العميد هشام سمير أن مشروع ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا هو أحد مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة عام 2017م.

وأضاف أن أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة القصر شملت مباني القصر وقاعاته حيث تم الإنتهاء من الأعمال بمبنىي كشك الجبلاية وقصر الفسقية بالكامل بنسبة 100% ، هذا بالإضافة إلى أعمال تطوير الموقع العام والتي شملت إنشاء شبكات الصرف الري الكهروميكانيكا والحريق وأعمال المسطحات الخضراء، واستكمال الأسوار ودهانها، ورفع كفاءة الأرضيات الحجرية واستبدال التالف منها، تركيب الرخام والبرجولات الخشبية والنافورات والبردورات، كما تم الإنتهاء من إنشاء مرسى نيلي للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر وكوبري مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة طلعت أن القصر أنشأه محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية وتبلغ مساحته نحو 50 فدان، وتم بناؤه على عدة مراحل استمرت حوالي 13 عام منذ 1808م وحتى 1821م ثم أضيف إليه مبنى (كشك) الجبلاية عام 1836م.

ويتكون القصر من أربع قاعات رئيسية هي قاعة العرش وقاعة البلياردو وقاعة الطعام وقاعة الأسماء.