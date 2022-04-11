شاهد.. مايان السيد: فخورة بتقديم دور آية نجلة الرئيس السيسي في الاختيار...

نشرت الفنانة مايان السيد، صور لها من كواليس مسلسل الاختيار ٣ ، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وعلقت مايان السيد ، على الصور قائلة: "سعيدة و فخورة جدا بتقديم دور آيه بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و ليا شرف المشاركة في مسلسل كبير و ضخم زي مسلسل الاختيار" .

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