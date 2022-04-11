شاهد.. أحمد سعد عن استخدام أغنيته في Moon Knight: عرفت زي الجمهور

أكد الفنان أحمد سعد عدم معرفته مسبقاً باستخدام أغنيته "الملوك" في تتر نهاية الحلقة الثانية مسلسل مارفل Moon Knight. وتابع أحمد سعد فى تصريحات تليفزيونية قائلاً: "لم أكن على علم بأن الأغنية ضمن أحداث المسلسل، فشركة الإنتاج تواصلت معي وأخبروني أنه سيتم استخدام الأغنية في حدث هام دون الكشف التفاصيل، وشاهدت الأخبار مثل كل الجمهور وفوجئت وسعدت كثيرا خاصة وإنه شيء مشرف للغاية.

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