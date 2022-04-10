ملف سرى الحلقة 9.. مادلين طبر تكشف لابنها هانى سلامة حقيقة خطيبته

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة العديد من الأحداث، حيث تبدأ بمواجهة بين مريم المالكي "عائشة بن أحمد" والمستشار يحيي "هاني سلامة"، كانت تحاول فيها مريم إقناعه بأن الجميع ليسوا متآمرين عليه وليسوا كلهم سيئين، على جانب آخر قامت النيابة بإخلاء سبيل ناجي "أحمد الرافعي".

وذهبت مريم إلى ليل "محمد محمود عبد العزيز" وأعطاها الألماس وطلب منها تسليمه للشرطة، فقامت بالاتصال بيحيي وطلبت مقابلته وعندما أتى أعطته الماس كي يسلمه للشرطة، ولكنه قرر أن يبلغ عنها، وبالفعل تم القبض عليها بتهمة الألماس.

على جانب آخر سلم شاكر "نضال الشافعي" ظرفا يحتوي على صور تجمع بين نور "رحمة حسن" وشريف "محمود حجازي" لأمه مادلين طبر وطلب منها أن تقوم هي بكشف الحقيقة ليحيي لأنه لن يستطيع فعل ذلك، وعندما وصل يحيي بالفعل قامت أمه بكشف الحقيقة له من خلال الصور، وطلبت منه أن يعود لعمله ولا يفكر في نور مجددا؛ لأن الأمر أصبح واضحا، وأنها كانت تخونه مع شريف المالكي، ولكنه يعترف لها بأن هناك أمرا خطأ يحدث ولا يعرف ما هو فتترجاه أن ينسى الأمر وينظر لمستقبله ولنفسه. مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته. ملف سري الحلقة 9 مادلين طبر تكشف لإبنها هاني سلامة حقيقة خطيبته ملف سري الحلقة 9 مادلين طبر تكشف لإبنها هاني سلامة حقيقة خطيبته

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