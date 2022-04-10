“أصيبت بإحباط وكان يتبقى لنا 10 أيام”.. أول تعليق من عمرو يوسف على وقف مسلسل “الملك”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان عمرو يوسف، لأول مرة الأسباب الحقيقية لإيقاف مسلسل الملك، نافيًا ما تردد علاقة مؤلفي ومخرج العمل بالأمر، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

وقال عمرو يوسف، إنه عندما علم بإيقاف عرض مسلسل الملك، أُصيب بإحباط كبير، لضياع مجهوده الكبير ومجهود صناع العمل أمام وخلف الكاميرا، موضحًا أن طبيعة التصوير كانت صعبة، لانتقاء أماكن تصوير تبعد عن المظاهر الحضارية الحالية، وفي طقس شديد البرودة الذين صورنا به، وكنا أوشكنا على الانتهاء من تصويره بالكامل، حيث لم يتبقى سوى تصوير 10 أيام فقط، وذلك بخلاف أنني ظهرت بأكثر من عمل فني حليق الذقن منها مسلسل جراند أوتيل.

وأضاف عمرو يوسف، قررت عدم التحدث عن ذلك الأمر لعدة أسباب، منها تفاقم التكهنات عن الأسباب، لكن الحقيقة هي أن صناع المسلسل لم يقصدوا القيام بأي أخطاء، والدليل هو أن نفس شركة الإنتاج تعاقدت معي على عمل جديد، ومع حسين المنياوي مخرج مسلسل الملك، على إخراج مسلسل جزيرة غمام، في الموسم الرمضاني الحالي.

وأردف عمرو يوسف، سمعت العديد من الشائعات الكارثية، منها رفضي لحلاقة الذقن، وذلك الأمر أزعجني كثيرًا لاعتقاد الناس أنني لست فنانًا محترفًا، ولكني رجل محترف وتتلمذت على يد المحترف نور الشريف، وفي الحقيقة هي أن شخصيتي بالمسلسل تبدأ بكونه رجل متخفي من عامة الشعب وليس ملكًا، وفي ذلك الزمن كان الملك والكهناء فقط هم حليقو الذقن.

وأكد عمرو يوسف على أن مسلسل الملك، مأخوذًا عن رواية، كفاح طيبة، للأديب الكبير نجيب محفوظ التي تعد مستوحاة من خيال الكاتب، والمؤلفين آل دياب محمد وخالد وشيرين دياب كتبوا المسلسل مستوحى من الرواية، إضافة إلى بعض الخطوط الدرامية المنسوجة من خيالهم، فنحن لم مؤرخ تلك الحقبة الزمنية، وذلك الأمر مذكور في تتر المسلسل، ونُشر في العديد من المواقع الصحفية قبل طرح البرومو.

وتابع، لا يوجد لدي أعداء حتى أقول أنهم تصيدوا الأخطاء ولا أُفضل التفكير بتلك الطريقة، فأنا أحب التطوير من ذاتي ومنافسة نفسي.

يُذكر أن محمد وخالد وشيرين دياب مؤلفين مسلسل الملك، كانوا بصدد التعاقد مع الفنان مصطفى شعبان على مسلسل جديد للمنافسة به في الموسم الدرامي الحالي 2022، ولكن تم تأجيله لتعاقدهم على مسلسل سين سؤال، بطولة الفنان أحمد حلمي.