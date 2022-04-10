“حواجب حضرتك مثيرة”… صابرين تكشف قصة طردها من إحدى القنوات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة صابرين كواليس فسخ أحدى القنوات لتعاقدها معها بسبب مظهرها.

أوضحت صابرين في مقابلتها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “العرافة” عبر قناة المحور، أنها في فترة ارتداء الحجاب، تعاقدت مع أحدى القنوات لتقديم برنامج، لكنها فوجئت بخطاب لفسخ التعاقد بسبب أن “حواجبها مثيرة”.

وأوضحت ساخرة: “طبعا كان في أدمغة مش مظبوطة، هم اللي مشوني بكل فخر، طردوني من المحطة”.

وتابعت صابرين موجهة حديثها إلى بسمة وهبة: “تخيلي لما يقولوا لك مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك، الجملة دي خلتني ماينفعش اشتغل معاهم تاني”.

وأكدت أنها ندمت على اتخاذ تلك الخطوة والتعاقد لتقديم برنامج مع تلك القناة التي لم تكشف اسمها، وسخرت من الموقف لتغني أغنية “غلطة” لهاني شاكر.

يذكر أن أخر أعمال صابرين هو مسلسل “الحلم” من تأليف محمد رجاء، إخراج حسني صالح وبطولة أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، رانيا فريد شوقي، كمال أبو رية، سميرة عبد العزيز، مي كساب، أنوشكا، شريف خير الله ومدحت تيخا.