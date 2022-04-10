الاختيار 3 الحلقة 9.. بسام يخبر زكريا يونس بموافقته على العمل معه...

تقابل ضابط الأمن الوطني العقيد زكريا يونس مع مصدر بسام، وأخبره الأخير أنه فكر في كلامه، ولكنه طلب منه حماية أهله حال العمل معه، ورد عليه الأول أنه يخاف على أهل مصادره مثل أهله تماما، ليطالبه بسام أنه حال حدوث مكروه له يخبر أهله أن نجلهم كان بطلا، ضمن أحداث الحلقة 9 في مسلسل الاختيار 3.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.