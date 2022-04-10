يوتيرن الحلقة 9| يوسف ينتقم من يارا ويبلغ الشرطة عن حادث السيارة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “يوتيرن”، بطولة الفنانة ريهام حجاج، عددًا من الأحداث الهامة أبرزها قيام "يوسف" زوج “يارا” بإبلاغ الشرطة عن حادث التصادم الذي حدث لزوجته وتسبب في وفاة سيدة.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل “يوتيرن”..

بعد أن رفضت “يارا” تدخل والدها في أزمتها مع زوجها يوسف، خاصة بعد تصميم الأب على تطليقها لاتهامه لها بالخيانة، وضربها، قررت البقاء في منزل زوجها ورفض فكرة الطلاق وطلبت من والدها ألا يتدخل.

وخلال انتظارها عودة زوجها لمناقشته وحل الأزمة بينهما، فوجئت بوالدتها وقد عرفت كل شيء، وتتحدث إليها وتطالبها بمعرفة التفاصيل، وعللت “يارا” عدم قيامها بإخبار والدتها بحرصها على صحتها وعندما حاولت الأم التأكد من تفاصيل ما حدث بينها وبين زوجها أكدت لها أن التفاهم تم بشكل متحضر، وأنه تفهم الموقف في حين لم تقتنع الأب براوية ابنتها.

وأثناء الحديث دق جرس الباب، وتوقعت “يارا” أن يكون “يوسف” قد عاد إلى المنزل وطلبت يارا من والدتها المغادرة حتى تتمكن من الحديث إلى زوجها مرة أخرى وإنهاء هذا الموضع، لكنها فوجئت بأن الطارق كان ضباط من قسم الشرطة جاء للقبض عليها بتهمة قتل سيدة بعد صدمها بسيارتها.

وحاولت “يارا” التواصل مع يوسف لإخباره بما حدث لكي يكون معها في هذا الوقت لكنه لم يجب على الهاتف، وفوجئت عندما وصلت إلى قسم الشرطة، أن زوجها هو من قام بالإبلاغ عنها، وسط صدمة ودهشة من الجميع، واتهمه والد يارا بالخسة لأن أبلغ الشرطة عن زوجته بدلا من أن يقف إلى جوارها في أزمتها.