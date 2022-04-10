مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9.. مشادة بين طارق ووالدته وبليغ يهدد...

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9 بطولة خالد النبوي مليء بالأحداث الساخنة، إذ تعرض بليغ أبو الهنا إلى مواقف عدة مختلفة، وصار على بُعد خطوة واحدة من العثور على السائق، الذي كان موجودًا في الحادث الذي مات فيه شقيقه أمين وفطين ليسأله عن طبيعة الحادث، ويتأكد من أنه لم يكن حادثا عاديا بل كان مدبّرًا يقصد به قتل شقيقيه.

يبدأ ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9 باستقبال بليغ أبو الهنا، الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي مكالمة هاتفية من الدكتورة ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور، تخبره فيها بأنها حددت له ميعادا جديدا مع عائلتها لاستكمال خدعة خطبتها، وتطلب منه ألا يخالف الموعد كما فعل في المرة السابقة

تطورت أحداث ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9 أيضا بمواجهة ساخنة بين طارق أبو الهنا، الذي يلعب دوره الفنان نور خالد النبوي، وأمه يسرية، التي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، إذ غضب طارق بعد أن عرف أن أمه عرضت على عمه بيلغ أبو الهنا مبلغ 5 ملايين جنيه؛ لكي يبتعد عنه ويتركه وشأنه، وتطور الأمر بأن تسببت المشادة في دخول يسرية في وعكة صحية والإغماء عليها، ولكن اتضح في النهاية أنها تمثل على ابنها حتى تجذبه إليها من جديد.

يلتقي بليغ أبو الهنا ضمن أحداث ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9 بعمرو ابن شقيقه الراحل فطين أبو الهنا، وتحدث معه حول أخته ولاء، وطلب منه ألا يرهبها وتركها تفعل ما تشاء في حياتها وإلا سيتعامل معه بطريقة لن تعجبه، وأخبره أيضا أن والده وعمه ماتا مقتولين وليس في حادث سيارة عادي.