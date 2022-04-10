«مكتوب عليا» الحلقة 9.. أكرم حسني يعلن خطوبته من هنادي مهنا

تضمنت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9 الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني ونخبة من نجوم الفن والكوميديا، العديد من الأحداث الملفتة والمثيرة.

في خلال حفل “بدوي” عمرو عبد الجليل، عرض عليه رجل أعمال أخر أن يتولى جمعية خيرية من أجل مشروع قوي بينهما سيربحهم أموال كثيرة، وسرعان ما توجه “بدوي إلى جلجل ليسأله عن أي جمعية يقوم باختيارها واقترح له عدة أسماء من بينهما جمعية “إخواتي” وبالفعل اختارها “جلجل” حيث كان مكتوب على يديه كلمات مهرجان “أخواتي”، كما اكتشف “جلجل” أنها نفسها الجمعية التي يملكها والد “سلمى” هنادي مهنا، وكانت تشكو له بأنها اقتربت من الإفلاس، واحتفل الجميع وسط أجواء مهرجان “إ

بعد الاستمتاع بأجواء حفل “بدوي”، استيقظ “جلجل” في اليوم التالي، ووجد كلمات سحرية جديدة وهي “مخلل وبحبك”، لكنه كالعادة لم يعلم سر الكلمات، واتصلت به “سلمى” لتخبره أنها في شركة “بدوي” من أجل جمعية والدها، وسرعان ما ارتدى “جلجل” ملابسه ليذهب إلى الشركة ورافقته “روقية” من أجل العمل الذي عرضه عليها “بدوي”.

وفي موقف محرج، قام “بدوي” عمرو عبد الجليل، بمعاكسة “سلمى” هنادي مهنا، والتحرش بها لفظيًا، ما جعلها تستاء وتصر على المغادرة لكن دخل في نفس الوقت “جلجل” و “روقية” ليجد “سلمى” غاضبة، ويستمر “بدوي” في معاكسة “رقية وسلمى” أمامه، فينفعل عليه ويقول أن واحدة ابنة خالته والأخرى “سلمى” خطيبته، وسط صدمة منا لجميع وخاصة “روقية”، وانتهت الأحداث على هذا المشهد، ومن المقرر أن تكشف حلقة غد ردود أفعال الجميع، وكيف تستقبل “سلمى” هذا الإعلان الغير حقيقي.