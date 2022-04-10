جزيرة غمام الحلقة 9.. الغجر يستمرون في عزف الأغاني الحزينة

تفاعل واسع حظى به مسلسل جزيرة غمام الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، منذ الحلقة الأولى، وفي ذات السياق في التقرير التالي تفاصيل الحلقة التاسعة.

تستمر فرقة الغجر في غناء اغاني حزينة، وعمل سهرات ليلية في مقر سكنهم ليجذبوا إليهم سكان الجزيرة.

وبعد سرقة مخازن عجمي في الحلقة الماضية يذهب الى الشيخ عرفات ويحكى له عن تلك السرقة ويطلب مشورته، فيشير عليه بتوزيع نصف ما في مخازنه على الناس لكي يكسب رضا الله ويحبه الناس ويدافعون عنه إذا تعرض له أحد بالسوء، فيرضي عجمي عن كلامه ويتركه ويعود إلى غرفته على شاطئ البحر.

قان البطلان الذي يؤدي دوره الفنان "محمود البزاوي" أن يقنع الحاج عجمي والذي يقوم بتمثيل شخصيته الفنان رياض الخولي كبير الجزيرة أن يوافق على عدم طرد العايقة التى تقوم بدورها مى عز الدين وخلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي ومن معهم من الغجر من أرض الجزيرة بحجة عدم وجود مزارعين.

بعد ذهاب خلدون الى الشيخ يسرى الذي يؤدي دوره الفنان محمد جمعة ليسأله عن مدى صحة وقوع الطلاق من زوجته العايقة قال له إنه بسبب عصبيته الزائدة رمى عليها اليمين، وعرض عليه ان يحضرها له ليسالها عن حقيقة الموقف، ولكن الشيخ يسري سيفتن بها وبجمالها.

وتفاجأ الحاج عجمي بوجود فاكهة العنب إلى جانب البلح في غرفة الشيخ عرفات الذي يؤدى دوره الفنان أحمد أمين على الرغم من منع الطعام عنه ولم يدخل أحد إلى الغرفة، ليسأله ويرد عليه الشيخ عرفات بأن هناك أشخاص تأتي له كل يوم مع الشيخ مدين ويعطوه الطغام ويجلسون معه ليتسامرون، حتى ينام مطمئن وأنه يرى الشيخ مدين الذي يقوم بدوره الفنان عبد العزيز مخيون يوميا ليقرا له القرآن.

ومن خلال الأحداث يستمر الشيخ محارب الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب من محاولة للسيطرة على أهل الجزيرة بدعوى شرع الله، ثم يترك الغجر وأهل الجزيرة يصطدمون ببعضهم البعض ليتخلص منهم بضربة واحدة.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.