الليلة.. هدى المفتي ضيفة ”رامز موفي ستار”

تحل الفنانة الشابة هدى المفتي ضيفة الليلة على برنامج "رامز موفي ستار" تقديم الفنان رامز جلال عبر شبكة قنوات MBC مصر، في حلقة مثيرة تتعرض فيها للكثير من المُغامرات والمُفاجآت غير المتوقعة.

يذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.