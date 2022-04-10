تارا عماد عن ليلى فى سوتس بالعربي: شجاعة وطيبة وذكية

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورة من كواليس مسلسل “سوتس بالعربى” عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت تارا عماد على الصورة :" دائما بحس إن لیلی لو كانت حد حقيقي كنا اكيد هنبقى صحاب… شخصية مرحة و ذكية و تحب تساعد وعاقلة.. في معظم الأوقات".

وأضافت تارا عماد :"كان ممكن نتكلم انا و هي عن ازاي محدش فينا صبور کفاية. او ازاي ساعات بتبقى الحاجة قدام عنينا بس مش بنشوفها الا متأخر".

وتابعت تارا عماد :"حبيت ليلى اوي و انا بعيشها حبيت شجاعتها و حبها لتفاصيل شغلها والناس القريبة منها".