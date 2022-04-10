شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورة من كواليس مسلسل “سوتس بالعربى” عبر حسابها بتطبيق انستجرام.
وعلقت تارا عماد على الصورة :" دائما بحس إن لیلی لو كانت حد حقيقي كنا اكيد هنبقى صحاب… شخصية مرحة و ذكية و تحب تساعد وعاقلة.. في معظم الأوقات".
وأضافت تارا عماد :"كان ممكن نتكلم انا و هي عن ازاي محدش فينا صبور کفاية. او ازاي ساعات بتبقى الحاجة قدام عنينا بس مش بنشوفها الا متأخر".
وتابعت تارا عماد :"حبيت ليلى اوي و انا بعيشها حبيت شجاعتها و حبها لتفاصيل شغلها والناس القريبة منها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تارا عماد عن ليلى فى سوتس بالعربي: شجاعة وطيبة وذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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