مسلسل توبة الحلقة 8 .. إحسان تتخلص من سيطرة طرزان بهذه الحيلة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل توبة العديد من الاحداث حيث تتمكن إحسان (صبا مبارك) من الاتفاق مع عدد من التجار على جلب بضاعة وبيعها بسعر منخفض للتخلص من سيطرة طرزان على السوق وذلك في سرية تامة بعيدا عن أعين رجالته.

إلا أن الأخبار المتواردة عن عودة توبة بعدما قبضت عليه الشرطة في بورسعيد تصيبها بالتشتت وبخاصة مع محاولاتها معرفة سر كتابة توبة وصولات أمانة لوالدها، ونتيجة لذلك التشتت تجد نفسها موافقة على زيارة زينهم ووالده لها ليتقدم لها.

وتذهب صبا مبارك" لوالدها في المستشفى وهو في غيبوبة وعاتبته في حزن بسبب رفضه منذ سنوات زواجها بتوبة، وأخبرته أن توبة كان دراعه اليمين، وتابعت قائلة:"سامحه عمري ما كسرت كلمتك، لما رفضته دوستي على قلبي وقلت لا وقفلت بابي في وشه، كنت بعمل اي حاجة تطلبها مني".

وانتهت الحلقة بقيام القهوجي بابلاغ صبا مبارك ان توبة قد عاد الي الحارة مرة اخري .

توبة يتصدر التريند :

تصدر مسلسل توبة للنجم عمرو سعد التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، وأصبح الأكثر بحثا علي موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل توبة.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #توبه، #توبه وتفاعل معه عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا.