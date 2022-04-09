الكبير أوي 6 الحلقة 8.. أهالي المزاريطة يحاولون الفرار من اللعبة الغامضة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، العديد من الاحداث المشوقة والكوميدية.

بدأت احداث الحلقة، باستمرار وقوع أهالي المزاريطة في فخ اللعبة الغامضة، وقد حاول الكبير الفرار من اللعبة لكن دون جدوى، فاستمر في اللعب بصحبتهم للفرار والنجاة بحياتهم؛ حيث أن من قوانين اللعبة؛ موت الافراد في حالة عدم اجتياز مراحلها.

يذكر أن مسلسل الكبير 6 الحلقة 7 تصدر تريند جوجل والتي شهدت حيث من المواقف الكوميدية والمثيرة حيث فوجئ أهالي المزاريطة بتواجدهم داخل مكان غريب مرتدين نفس الملابس وأمامهم اختيار لخوض لعبة ضد فريق آخر، دون معرفة أحد ماذا حدث وما هو هذا المكان الغريب، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية داخل هذا المكان لمحاولة فهم ما يحدث.

كواليس اختيار رحمة أحمد لدور مربوحة

كشف الفنان حمزة العيلي كواليس اختيار الفنانة رحمة أحمد التي أدت دور مربوحة في مسلسل “الكبير أوى”، ونشر حمزة بوست عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وكتب "حكاية قنبلة الكوميديا رحمة أحمد (مربوحة) مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة و ميزك بها.

وأضاف : “كانت نجوميتك واضحة من يوم ما شاهدت عرض دي چاڤو على مسرح الهناجر بصديقي النجم تامر نبيل والممثلين الجبابرة أحمد السلكاوي و محمد يوسف أوزو وبسمة ماهر ثم أحمد خشبة ورشا جابر عندما انضممت لهذا الفريق الرائع وكانت من إخراج الحبيب أحمد فؤاد، ضحكت من قلبي وهنا يكمن سر موهبة رحمة ”.