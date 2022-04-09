وفاة زوج وفاء عامر.. أبرز لقطات الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الشدة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الشدة، الذي يعلب بطولته الفنان أحمد وفيق، عدة تطورات بالأحداث الدرامية للعمل الذي يعرض في دراما رمضان لعام 2022.

يوجه مخرج العمل وسام المدني رسالة شديدة اللهجة من خلال مشهد جمع بين المعلم مختار أحمد وفيق خلال حديثه مع أولاده وانشغالهم بزيجاتهم عن والدتهم المريضة التي تمر بأزمة صحية، دون أن يسألوا عنها أو تعمل زيجاتهم على خدمتها.

مشاهد من مسلسل بيت الشدة

فيما يصالح ناصر إيهاب فهمي ابنتيه وإعطائهما تليفوناتهما التي سبق أن أخذها منهما، بعد معرفته بأنهما يرقصان في مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، ويواجه مخرج العمل من خلال هذا المشهد تحذيرا للفتيات بأن مثل هذه التصرفات قد تعرضهم للحبس.

مشاهد من مسلسل بيت الشدة

ويبحر المخرج وسام المدني، في تقديم مشاهد إنسانية ونموذج إيجابي لأبناء الحارة الشعبية الجدعان من خلال شخصية روماني -مدحت تيخا- والشيخ عبدالقادر - محسن منصور- ووقوفهما بجانب عم توفيق صبري عبدالمنعم الذي يكشف أن لديه ابن يدعى أسامة سافر إلى الخارج وترك والده ووالدته وحيدان، وكان سببا في وفاة والدته، وأنه تم القبض عليه ومسجون حاليا بالخارج.

وتشهد الحلقة، وفاة عثمان زوج فلك وفاء عامر، الذي تزوجها على زوجته سرا، بعد أن لقى حارس العمارة مصرعه داخل الأسانسير.

مشاهد من مسلسل بيت الشدة

وتواصل فلك وفاء عامر حديثها مع جدها أصلان الدرشابي وتطلب منه أن يوعدها بوضع كل سكان بيت الشدة تحت رجليها، وتشير إلى أنه يتبقى 24 يوما ويأخذ جدها أصلان ابنها سيف -محمد مهران- منها.

تذهب فلك إلى -المعلم مختار- في المقهى الخاص به، وهو ما يجعله في حالة من الاستغراب لزيارتها، لتنتهي أحداث الحلقة الثامنة.

مسلسل بيت الشدة يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، عمر محمد فوزي، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.