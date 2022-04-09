منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تيشرت أسود، واعتمدت رفع شعرها لأعلي، مما نال إعجاب متابعيها . منة فضالي لمتابعيها: اللي يحبك بالكلام حبه على قد الكلام كانت منة فضالي روجت لفيلم جديد لها وهو “مغامرات كوكو”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وكتبت: “فيلم مغامرات كوكو دعواتكم.. قصة وإخراج الأستاذ إسماعيل فاروق، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، وإنتاج الأستاذ عمرو طنطاوي، ومدير التصوير محمد عزمي، بطولة النجوم العسل الأستاذ بيومي فؤاد والأستاذ خالد الصاوي والقمر شيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمي وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة والعبدة لله منة فضالي.. دعواتكم".

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