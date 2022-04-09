ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير، صورة سيلفي جديدة لها من أمام مرآتها، وشاركتها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ديميت اوزديمير، في الصورة بإطلالة رياضية عصرية غير متكلفة .

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

وارتدت ديميت اوزديمير، سويت شيرت باللون الأصفر بأكمام طويلة وتحته قميص من القطن باللون الأبيض، وأختارت عليهم بنطال واسع باللون الاسود وحذاء رياضي باللون الابيض، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

وقامت ديميت اوزديمير، بتسريح خصلات شعرها إلى الوراء وعمل كحكة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع المكياج؛ وقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الأحمر.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير، في إرتداء الأكسسورات المميزة؛ حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حياة ديميت أوزديمير الأسرية

ديميت اوزديمير ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل “رائحة الفراولة” بدور أسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت اوزديمير، على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية.

وكممثلة بدأت اوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

مسيرة ديميت أوزديمير

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوج والنجمة فرح زينب عبد الله.

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"، حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وحقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.