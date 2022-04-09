حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية بعد خروجه من العمليات

خرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من غرفة العمليات، بعد إجراء جراحة في الحوض، بعد تعرضه للكسر، وغيابه عن الوعي.

وطمأن مدير أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، جمهوره على صحته، وقال إنه خرج منذ قليل من غرفة العمليات، ويوجد حاليًا بغرفة الإفاقة، كما طالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وتعرض عبد الرحمن أبو زهرة مؤخرًا لوعكة صحية أدت إلى دخوله مستشفى ابن سينا في الدقي، ثم أصيب ببكتريا في المعدة، وتم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري.

وطالب أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، منذ ساعات جمهور والده بالدعاء له أثناء وجوده في غرفة العمليات، قائلًا: أسعد لحظات حياته دائمًا وهو في وسط أحفاده، الصورة من آخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يا رب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهاردة على خير.

وكانت آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو مسلسل هجمة مرتدة، الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، مع أحمد عز، وهند صبري.

كما ينتظر عرض فيلمه الجديد أهل الكهف، الذي يشارك به مع كل من: محمود حميدة، ومحمد فراج، وغادة عادل، وخالد النبوي، وبيومي فؤاد.