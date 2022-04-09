شاهد.. أول صورة لـ عبد الرحمن أبو زهرة من العمليات

نشر أحمد عبد الرحمن أبو زهرة -عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة وهو يمسك والده الفنان القدير داخل المستشفى، قبل دخوله غرفة العمليات صباح اليوم. وكتب ابن عبد الرحمن أبو زهرة، في تعليقه قائلًا: «يا من علمتني الصدق .. يا من علمتني الاخلاق .. يا من علمتني الرجولة .. يا من علمتني الشرف .. يا من علمتني الامانة .. يا من علمتني عدم الخيانة .. يا من علمتني الاحترام والرحمة .. يا من علمتني كيف يجب ان يكون الانسان انسان وليس اي شيء اخر .. بحق كل الانسانية وكل المعاني الجميلة ادعو لك بالشفاء يارب».

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