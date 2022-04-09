بالفيديو.. عبد الواحد خلفان يكشف تفاصيل جديدة في قضية ”من شارع الهرم...

قال الإعلامي الكويتي الدكتور عبدالواحد خلفان، إن مسلسل «من شارع الهرم إلى...» ليس كويتي وإنتاجه لبناني والتصوير أيضا لم يجرى في الكويت إنما أحد الممثلين المتواجدين في هذا المسلسل لديه إقامة كويتية لكنه ليس كويتيا وهذه هي العلاقة الوحيدة.

وأضاف عبدالواحد خلفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الضجة حول المسلسل جاءت عندما طالب نواب البرلمان الكويتي من وزير الإعلام إيقاف المسلسل فكان الجواب الرسمي إنه لا يبث على قناة كويتية إنما يذاع على قناة أخرى.

وكشف الإعلامي الكويتي أن وزارة الإعلام الكويتية أعلنت أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه الشركة المنتجة للمسلسل، مؤكدا عدم وجود علاقة مباشرة لأي من مؤسسات الكويت أو شركاتها بالمسلسل.