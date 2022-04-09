تصدر اسم الفنانة فيفي عبده الترند الأول عبر “تويتر” لليوم الثاني على التوالي ، للإشادة بدورها في مسلسل “شغل عالي”. وعلقت فيفي عبده عبر انستجرام قائلة : الحمد لله مسلسل #شغل عالي تريند تاني النهارده بنحبكم و شكراً علي كل الكلام الحلو اللي كتبتوه عننا شغل عالي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. فيفي عبده تتصدر الترند لليوم الثاني بدورها في مسلسل شغل عالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.