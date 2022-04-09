“فاندام” يريد مقابلة الرئيس السيسي لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف وليد التلباني، مدير أعمال الفنان العالمي جون كلود فاندام، عن مساعي الفنان العالمي لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته القادمة لمصر، في غضون الأيام القادمة.

وأوضح “التلباني” في تصريحات صحفية، أن فاندام يسعى لتلك المقابلة، لاطلاق حملة سلام عالمية تبدأ من مصر، بعد ما خلفته حرب روسيا وأوكرانيا للعالم من ظروف صعبة أثرت على الشعوب.

وأضاف مدير أعمال فاندام، أن الفنان البلجيكي كان صديقًا شخصيًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتيين، ولكن بعد ضرب روسيا أحد مستشفيات الأطفال في أوكرانيا توترت العلاقة بينهما، نظرًا لأن فاندام يعترض على أعمال العنف ويريد أن يعم السلام في أرجاء العالم، حسبما ذكر «التلباني».

وتابع حديثه أن زيارة فاندام لمصر ستعمل على تنشيط السياحة، نظرًا لجمهوره الضخم من شتى أنحاء العالم، كما أنه من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا، فور وصوله لمصر، يتحدث فيه عن أعماله الجديدة القادمة.

ويصور فاندام بعض من مشاهد فيلمه الجديد في مصر، في المناطق الأثرية المختلفة، نظرًا لأن مصر تحتوي على ثلث آثار العالم، وأعجب الفنان كثيرًا عندما زار مصر في السابق، لذا اختارها دونًا عن الدول الاخرى لتصوير مشاهد فيلمه الجديد.

يجدر بالإشارة إلى أن فيلم فاندام الجديد ستدور أحداثه حول شخصية مقتبسة من حياته الحقيقة، يتعرض فيها لحادثة سيارة ويفقد ذاكرته، ويواجه شخصيات بادلها العداء في أفلامه السابقة أثناء رحلته لاستعادة ذاكرته.

رامز جلال يستعين بفاندام في برنامج مقالب رمضان 2022

ومن ناحية أخرى شارك النجم العالمي فاندام، الفنان رامز جلال برنامجه الجديد “رامز موفي ستار” الذي يعرض حاليا في رمضان.

واستعان رامز جلال بالفنان بفاندام، للإيقاع بضحايا الموسم الجديد.