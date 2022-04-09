أول تعليق من هشام جمال على أنباء خلافه مع دنيا سمير غانم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان والمنتج هشام جمال على الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن وجود خلاف بينه وبين الفنانة دنيا سمير غانم، وأن سبب تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” هو تفضيله لعرض مسلسله “في بيتنا روبوت 2” خلال الموسم الرمضاني 2022.

كان ذلك خلال لقائه في برنامج “ستديو 9090” مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة “الراديو 9090”.

وقال هشام جمال: علاقتي بدنيا سمير غانم أكبر وأهم من أي عمل، وعلى مدار 10 سنوات عملت فيها معها لم يحدث بيننا أي شجار أو خلاف حتى بسيط، قد أكون أنا شخص عصبي لكن هذا لا يؤثر في علاقتنا ، لأنها تستطيع احتوائي وبيننا تفاهم كبير.

وتابع: دنيا سمير غانم لم تفتعل أي مشاكل طوال 10 سنوات، وفي ظرف مثل الذي تمر به لن أخرج وأتحدث عنها بأي شكل، أنا أكثر شخص تضرر من تأخر عرض المسلسل وأتمنى عرضه لكني أقدر جيدا ما مرت به.

وأوضح هشام جمال سبب تأجيل مسلسل “عالم موازي” قائلا: الاتجاه هذا العام هو عرض مسلسلات 30 حلقة وليس كما حدث العام الماضي مع عرض مسلسلات مكونه من 15 حلقة، عندما علمت بهذا الأمر تواصلت مع دنيا سمير غانم وأخبرتها لكنها لم تستطع استكمال المسلسل ليصبح 30 حلقة لظروف كثيرة منها أنها تفضل في الفترة المقبلة الاهتمام أكثر بأسرتها وعدم الانشغال ساعات طويلة في العمل، كذلك هذا المسلسل هو عمل خاص جدا فكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تشارك فيه وتبقى لها بعض المشاهد التي عالجناها حتى نستطيع تصويرها، لذا لم استطع الضغط عليها.

وأكد هشام جمال أن كل المشاركين في مسلسل “عالم موازي” يتمنون عرضه خاصة عمرو وهبة لأنه بطل أمام دنيا سمير غانم، لذا لا وجود لفكرة تفضيل مسلسل “في بيتنا روبوت 2” وعرضه في رمضان هو كان جاهزا لذا وقع الاختيار