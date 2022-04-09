عمرو زكي: “معنديش مشكلة أعيش مع ست بدون زواج.. واتنصب عليا في 42 مليون جنيه”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق:”ممكن أعيش مع ست بدون زواج، ومعنديش مشكلة، وأنا مرتبط دلوقتي”.

العمل في النادي الأهلي

وتابع خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “العرافة” المذاع علي قناة “المحور”:”لا يمكن أن أعمل في النادي الأهلي “.

طليقة عمرو زكي

وأضاف:”لا يمكن أصالح مراتي الأولى واتجوزها من أول وجديد، لأنها رفعت عليا قضية وطلعت هاجمتني، أما مراتي التانية ممكن أرجعلها وانا بعتبرها بنتى التالتة”.

كرامة عمرو زكي

ولفت:”ممكن أعيد تجربة التمثيل، وانا بطبيعتي انسان مسالم بس الا الكرامة بالنسبة أو ان حد يتكلم في أعراض معايا، وممكن أموت واحد لو جاء علي كرامتي خاصة في مسألة الأعراض”.

قال عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق:”عندي شركة بترول واتنصب عليا في 42 مليون جنيه “.

تعرض عمرو زكي للنصب

وتابع خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “العرافة” المذاع علي قناة “المحور”:”الفلوس اللى اتنصب عليا فيها وحياة رحمة أبويا لأرجعها”.

مطعم وكافيه عمرو زكي

وأشار:”أمتلك منذ عام 2008 مطعما وكافيه وحالتي المادية جيدة وأعيش في فيلا ولا صحة لما يتردد حول أني أعيش في عمارة “.

وعن حقيقة تسببه في ضياع لاعب الزمالك السابق مجدي عطوة، علق عمرو زكي:”هو من الشخصيات الجميلة جدا ومبيشربش سيجارة وكان بيشرب شيشة وانا بشرب شيشة بس، وأنا لما كنت في أوروبا كنت بشرب خمرة مع رئيس النادي واللاعيبة، انما مجدي عطوة مبيشربش خمرة”.

نصيحة عمرو زكي

وتابع:”لو عاد بيا الزمن أكيد فيه حاجات كتير عملتها خطأ مش هاعملها، ونصيحة للناس كلها اللى عايز يطلع يحترف ميطلعش اعارة يطلع بيع نهائي، وثقافة الإحتراف انك تطلع وانت صغير”.