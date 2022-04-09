بعد إصابة العشرات بسببها في أوروبا.. دول عربية تقرر سحب شيكولاته كيندر من الأسواق

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت السلطات السعودية تحذيرا من تناول شوكولاتة “كيندر” الشهيرة لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا .

وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من شوكولاتة “بيض كيندر سربرايز” من إنتاج بلجيكا، لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغا عن تلوث منتج شوكولاتة “بيض كيندر سربرايز” بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا الخطيرة.

وأكدت الهيئة أنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذر منها.

وطالبت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج المصنع في بلجيكا، والتخلص مما لديهم منه، حفاظا على صحتهم.

سحب منتجات كيندر المصنعة في بلجيكا

كما قررت شركة فيريرو الخليج سحب منتجات كيندر المصنعة في بلجيكا من أسواق الإمارات وقطر عقب سحبها من أسواق أوروبية بعد تسجيل عشرات الإصابات بالسالمونيلا في أوروبا.

وشملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة «كيندر» التجارية مصنعة داخل مصنع «فيريرو» في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد، على ما أوضحت «فيريرو» لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت السبت عن سحب كميات من منتج بيضة كيندر («Kinder Surprise») بسبب «صلة محتملة مع انتشار للسلمونيلا».

وأوضحت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية الثلاثاء لوكالة فرانس برس رصد 63 إصابة بالسلمونيلا على الأراضي البريطانية.

وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السالمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات «كيندر» المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. ويبلغ معدل أعمار المصابين 4 سنوات.

وقالت الهيئة الصحية الفرنسية العامة في بيان الثلاثاء إن التحقيقات التي أجرتها «أظهرت استهلاك بعض المنتجات من علامة كيندر التجارية شملها قرار السحب في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض لدى المرضى الـ15 الذين تمكنا من استطلاع وضعهم حتى الساعة».

وأشارت ناطقة باسم «فيريرو» إلى أن الكميات المسحوبة من منتجات «كيندر» في فرنسا وحدها توازي مئات الأطنان من الشوكولاتة.

وكانت الشركة أوضحت الاثنين في بيان أن «أياً من منتجات كيندر المطروحة في السوق الفرنسية لم يثبت احتواؤها على السالمونيلا، ولم نتلق أي شكوى من جانب المستهلكين».

وتشمل عمليات السحب منتجات مختلفة من ماركة «كيندر» بينها Kinder Surprise وKinder Schoko-Bons وKinder Mini Eggs وKinder Happy Moments.

وتُترجم حالات التسمم الغذائي جراء بكتيريا السالمونيلا باضطرابات في الجهاز الهضمي مع ارتفاع في حرارة الجسم خلال الساعات الـ48 التي تلي الاستهلاك.

وعلى صعيد متصل، أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر بالتحفظ على كميات من شيكولاته كندر (البيضة) للأطفال، وقال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاتة كيندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم فى بريطانيا، قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وقال رئيس الجهاز إنه بالرغم من عدم وجود أي دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا فإن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم إنتاجها في بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر إلا أنه لا يمكن التهاون في التأكد من أن أي منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة، تطبيقا لمبدأ الشفافية.

فيما أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية Kinder – تعميما بشأن نوعية ومواصفات هذه المنتجات موجها للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات والتشديد على المستورد بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنتجات المتأثرة التي تم استيرادها إلى الدولة شملت منتج “كيـــــــــــــــندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم” “Kinder Surprise Uovo Maxi Chocolate 100 gm” من مصنع واحد فقط يقع في بلجيكا.. وما زالت إجراءات التحري قائمة من قبل السلطات الرقابية في بلجيكا والشركة المنتجة لتحديث قوائم المنتجات المتأثرة والدول التي تم توزيع المنتجات المعنية لها.

وأكدت الوزارة تشديد إجراءات الرقابة على منتجات الشركة المستوردة والمتداولة في الأسواق وعدم السماح بتداول أي منتج قد يؤثر على صحة المستهلك.

وأهابت الوزارة بالجمهور استقاء المعلومات حول هذا النوع من المنتجات من مصادرها الرسمية، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية المحلية المختصة في حال شرائهم لأحدها.

تجدر الإشارة إلى أن منتجات kinder يتم تصديرها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم وتعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها التي يتم تسجيل مخالفات على المنتجات الشركة.

ما هي هذه البكتيريا؟

“السالمونيلا” هي مرض بكتيري، يصيب عادة الأمعاء الحيوانية والبشرية، إذ يصيب الإنسان في معظم الأحيان من خلال المياه أو الطعام الملوث.

ويمكن أن تتراوح فترة حضانة الجسم للمرض من يومين إلى 7 أيام.

وبحسب اختصاصيي التغذية، تحدث السالمونيلا، عادة، بسبب تناول اللحوم، أو الدواجن، أو البيض أو المنتوجات النيئة أو غير المطهية جيدا، وكذا بسبب المواد الذهنية.

ويصف المختصون هذا المرض البكتيري بإنفلونزا المعدة (التهاب المعدة والأمعاء).

وتتضمن الأعراض والعلامات المحتملة للإصابة به الغثيان، والقيء، وتشنجات البطن، والإسهال، والحمى، والقشعريرة، والصداع، والدم في البراز.