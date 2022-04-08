غادة عبد الرازق تعترف: أصبت بجنون العظمة وأخضع لعلاج نفسي إلى الاَن

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت النجمة غادة عبد الرازق عن حياتها الشخصية وإصابتها بالغرور وجنون العظمة في فترة من فترات حياتها، وخضوعها للعلاج النفسي خلال حوارها في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة “MBC مصر”.

قالت غادة عبد الرازق: “حسيت بجنون العظمة، مش عارفة أمتى تحديدًا حسيت بكده، لكن لأني مريت بنجاحات كتير في وقت قليل وشلت بطولات في وقت صعب كان حد يشيل فيه بطولات، بعد مسلسل (سوق العصر)، جت لي حالة غريبة وقلت اشمعنى غادة تقف قدام محمود ياسين ونجوم كبار زي كمال أبو راية وأحمد عبد العزيز وغيرهم كانوا نجوم الدراما وقتها”.

وتابعت: قدمت بعد ذلك أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” وكنت أنافس نجوم كبار في الدراما وقتها، وحققت نجاحا كبيرا، كانت أول بطولة لوحدي في وسط نجوم كبار وحققت مشاهد مدهشة فغصب عني خدتني الجلالة، وبعدها قدمت مسلسل مع “سبق الإصرار” و”حكاية حياة” و”الكابوس”.

وأضافت: شعوري بالغرو كان يتمثل في أني لا أسمع لمن حولي، وأرفض النصائح.

وأكدت غادة عبد الرازق أنها تخضع لعلاج نفسي منذ سنوات، ولا يمكنها التوقف عن تناول العقاقير، وحاولت ذلك مرارا وتكرارا تحت إشراف الطبيب ولكنها تشعر أنها غير مستقرة نفسيا بدونها.

وقالت: جالي اكتئاب وروحت لدكتور نفسي لأني مريت بحاجات كتير من الطفولة لحد ما كبرت، واستحملت كتير وشيلت مسؤولية، والحمد لله معايا دكتوري بتكلم معاه وباخد أدوية ومش بتكسف، وحاولت أوقف أدوية والدكتور نصحني أوقفها الفترة دي، آخر مرة دكتوري قعد معايا من شهر قال لي ممكن توقفيها خاصة أنك فاضية دلوقتي ومش شغالة في رمضان، وفعلًا بطلت أول أسبوع لكن لقيت نفسي بجري في الشقة وبقطع في شعري.

وأشارت غادة عبد الرازق، إلى أن كثير من الأعمال التي قدمتها شعرت بعدها بتعب نفسي، خاصة مسلسل الكابوس.

‎يذكر أن غادة عبد الرازق تغيب عن المنافسة في دراما رمضان 2022، وهو ما بررته خلال البرنامج قائلة: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه، وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف والحسابات اختلفت ولدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.

وآخر أعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل “لحم غزال”، الذي عُرض في رمضان 2021، من بطولة وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد خليل ومي سليم وغيرهم نخبة من النجوم. “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.