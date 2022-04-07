دارين حداد تستعين بمصطفى فهمي لتحتفظ بحملها في بابلو

في الحلقة السادسة من مسلسل بابلو، تمكنت دارين حداد من الإستعانة بمصطفى فهمي والد الفنان محمود حجازي ضمن أحداث المسلسل من أجل أن يثنيه عن محاولته لإجهاض زوجته، بعدما توجهت له وطالبته بأن يحميها وبالفعل اجبر مصطفى فهمي نجله على العدول عن فكرة الإجهاض وطالبهم بالتصالح، بجانب عودة دارين إلى منزلها إلا أنها رفضت العودة رفقه زوجها خوفًا على حياتها وحياة الجنين.

فيما درات الحلقة حول بابلو والذي يلعب دوره حسن الرداد حيت استعانة به أروى جودة من أجل إستعادة الهاتف الذي يحتوي على صورها من صلاح عبدالله، وبالفعل أعاد لها الهاتف، وحاولت أروى جودة أن تهدد زوجها ببعض الإيميلات التي تدينه، في مقابل تنازله عن القضية التي رفعها ضدها وتطليقها، وبعدها دخل بابلو في صراع مع زوجة أبيه المتوفي بعد أن حاكت مؤامرة من أجل أن يساعدها في الطلاق من زوجها بداعي أنه ضربها، وقد اكتشف بابلو ألاعيب زوجة أبيه وطالبها بالتوقف.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل