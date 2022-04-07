الكبير أوي الحلقة 6.. عودة الكبير للعمل ومربوحة تعاني من مقالب العترة...

شهدت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 6 معاناة رحمة أحمد التي تجسد شخصية مربوحة مع العترة وجوني، حيث حرص الاثنين على تنفيذ عدة مقالب في زوجة أبيهم، ولم يتمكن الكبير من تخليص مربوحة من أيدي الصغار بسبب انشغاله بالعمل، حيث خرج إلى الشارع للتفتيش على ما يفعله الأهالي ليجد مخالفات بالجملة، حيث تخفى في هيئة سانتا كلوز أما فزاع فظهر في هيئة صياد، ووجد الكبير مخالفات عدة على رأسها الدكتور ربيع.

أما جوني فيحاول أن ينصح مربوحة في أسلوبها للتعامل مع جوني والعترة ولكنه يفشل، وفي الأخير وبينما يفطر الكبير ومربوحة تتسلل قنبلة غاز تسببت في دخول الكبير ومربوحة في حالة إغماء ليتم الانتقال إلى عالم آخر أشبه بذلك العالم الذي دار فيه مسلسل squid game.

شهدت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 6 مفاجآت مضحكة، حيث تبدل مربوحة، الزوجة الجديدة للكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، ملابسها في ليلة الدخلة وتفاجئه بملابس مختلفة وفريدة من نوعها تتنوع ما بين الجلابية المرصعة بالكهارب والأنوار، وملابس ممرضة بالإضافة إلى ملابس مدرسة وحملها حقيبة مدرسة مرسوم عليها كارتون الملك الأسد.

وواصلت مربوحة مفاجآتها للكبير، ففي الصباحية حرصت على ارتداء زي وردة، وأثناء تقديمها استعراض للكبير وقعت من النافذة ولكنها لم تصب بسوء، وحرص الكبير على أن يمنحها التعليمات اللازمة لحياتهما معًا، كما حضرت الكبيرة فحت للاطمئنان على الكبير ومربوحة في الصباحية.

شهدت الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 6 العديد من الأحداث، أبرزها زواج الكبير ومربوحة بعد حفل زفاف كبير تمت إقامته في دوار الكبير، وحاولت العروسة أن تتقرب من الكبير ولكنه كان يصد محاولاتها.

وفاجأ جوني الجميع وحضر إلى الفرح وهو في كامل رشاقته، كما أتى بمفاجأة لشقيقه الكبير، حيث أحضر المطرب أحمد شيبة الذي تغنى بأغنية من أجل الكبير، ولكن في الأخير وأثناء محاولة جوني لضرب النار أسوة بالكبيرة تقع فوق شيبة وهو على المسرح نجفة، وأصيب ووقع على أرض المسرح.

دارت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير حول وصول الكبيرة فحت والتي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم إلى المزاريطة لاستكشاف سر تغير سلوكيات الكبير إلى درجة اقتراب عزله من العمودية.

ويتم الكشف عن أن الكبيرة هي عمة الكبير وجوني، واكتشفت أن الكبير يحتاج إلى الزواج، وبالرغم من إصراره على عدم الزواج على زوجته هدية فإن الكبيرة ترفض وتقرر أن يتزوج من مربوحة لتعدد مميزاتها، أما جوني فيسأم من سمنته التي تؤثر في مظهره، ويقرر أن يغير واقعه، ويخبر هجرس أنه سيعود إلى البلدة بعد أن يخسر الوزن الزائد.

ومسلسل الكبير أوي 6 من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج.