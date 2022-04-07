بعد تألقها في دور “مربوحة”.. رحمة أحمد: أنا من فانز دنيا سمير غانم ولو اتحطينا في مقارنة هبقى خسرانة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعربت الفنانة رحمة أحمد، عن سعادتها من ردود الفعل الإيجابية بعد ظهورها في مسلسل الكبير أوى 6، ووجهت الشكر لكل من ساعدها وهم النجم أحمد مكى و الفنان أحمد أمين والمخرج أحمد الجندى.

وكتبت رحمة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:” أنا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلتأاواتقالت ليا ده كرم كبير أوي من ربنا يمكن أكبر من اللي استحقه عاوزة اقول ٣ نقط”.

وأضافت:” الأولي وهفضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور النقطة دي أن فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد أنا مش حد خالص أنا من فانز دنيا سمير غانم..لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد إني أنا اللي هبقى خسرانة”.

وتابعت:” الثانية بعد توفيق ربنا أن فنان زي أحمد مكي يدي مساحة لحد يقول حاجة مبتحصلش من أي فنان موجود على الساحة الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة انه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب ايده.. مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه فنيا ولا إنسانيا”.

وأردفت في حديثها:” المبدع أحمد الجندي ميتخيرش عنه… يسيبك تقول..ويعليك..ويركبلك شغل ..وذكي يعرف يطلع ضحك من اي شخصية ويحطها في مكانها الصح الثالثة ليك انت يا حبيب قلبي..اخويا الكبير الداعم المستمر بكل الطرق…صادق في فرحته ..انا مهما حكيت على عملته معايا عشان أوصل إني ابقا في عمل من أهم الأعمال في رمضان مش هكفي فيك كلام….شكرا أحمد أمين الاخ والفنان والانسان انك دايما جنبي”.

واختتمت حديثها، قائلة:” أحمد أمين و أحمد مكي و أحمد الجندي انتو مكسب لاي فنان ولاي شخص وبشكر ربنا دايما ان ربنا كتبلي اني اعرفكوا وشكرا لاي حد دعمني حتي لو بكلمة كويسة وبالأخص صلاح الدالي فنان هياخد حقه كويس جدا ويستأهل اكتر”.

ويعرض مسلسل “الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل “الكبير أوى” من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.