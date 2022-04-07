استغل مهنته لاستقطاب ضحاياه وهتك عرضهن.. حيثيات الحكم على شادي خلف بالسجن ثلاث سنوات

ابو ظبي - احمد الجزار - أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على شادي خلف المتهم بهتك عرض 7 فتيات خلال تدريبهن على التمثيل

تم الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وجاء في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة أن شادي خلف صاحب استوديو “ذات” بمصر الجديدة لتعليم التمثيل قد اتخذ من مهنته وسيلة لاستقطاب الفتيات والانفراد بهن بحجة تدريبهن على بعض مشاهد الإغراء حتى يتحرش بهن

وتابعت المحكمة مؤكدة على أن تأخر الضحايا في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من أخذ أقوالهن، كذلك فإن التناقض في أقوال الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحُكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة

وأضافت المحكمة أنها اطمئنت لصحة تحريات المقدم محمد أحمد إسلام

وقال الضابط “إن تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهن يؤكد احتمالية إتيان المتهم لتلك الأفعال”

كما جاء في حيثيات الحكم “لما كان الثابت من أوراق الدعوى أنها حوت على شاهد رؤية خلافًا لما يزعم دفاع المتهم وهو عبدالله فتح الله دنيور مخرج فني، بأنه قرر أنه كان يعمل بورشة تمثيل باستديو ذات، وكان يترك معداته في حجرة داخله وعندما توجه لإحضارها رفض الحضور دخوله لأن المتهم شادي خلف يمرن، وعند الدخول شاهد المجني عليها (م.م) في حالة انهيار عصبي وجسدها يرتعش وتبكي حتى لملم أشيائه وغادر المكان، فيما كان شادي خلف في حالة انفعال”

وأكدت المحكمة أن الواقعة قد تم ثبوتها وتوفرت جميع الأدلة التي اطمأنت إليها هيئة المحكمة