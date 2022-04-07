بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن زوجها بعد زواج 23 عامًا

ابو ظبي - احمد الجزار - بكلمات مؤثرة وراقية في آن، أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مساء أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان.

ونشرت فواخرجي عبر حسابها في إنستجرام، منشورا طويلا مؤثرا وصفت فيه حالة الانفصال، قائلة “قلبي كما يُقال ينخلع.. ليس بيدك وليس بيدي ولكنه القدر..”.

وقالت سولاف: اقرأ في تصريف كلمة الفِصام … انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل

وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع.

وتابعت: وأنا كتلك العروة انقطع … و ظهري ينصدع… كذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل … كالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً … أنا الآن أعيش ذلك الفِصام أمامك أيها النبيل … بعد الفِصام … فطام … كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً … ننفطم عمّن نحب … كما أنفَطِم عنك الآن … قلبي كما يُقال ينخلع.

وأكملت: ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ماليس نحب لسبب ما، أو حكمة ربما وألم في القلبعلى الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ لن تصل الى قمتك وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني وأمام الله والبشر رجلُ والرجالُ قليل سنداً لي إن ملت ورحمةً لي إن ظُلمت ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ وكعادتك لن تدعني أحتاجك لأني منذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي …وفي ضعفي وفي فرحي وكنتَ بداية.

واختتمت كلامها: سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء، البداياتُ أخلاق والنهاياتُ أخلاق وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا، وائل صديقي أبو الحمزة وعلي شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين.

يذكر أن سلاف ورمضان مرتبطان منذ عدة سنوات، ولديهما ولدان.