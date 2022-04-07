أول تعليق من جمال مبارك بعد إلغاء قرار تجميد ممتلكات أسرته من المحكمة الأوروبية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عن سعادته بصدور قرار من محكمة العدل الأوروبية بإلغاء قرارات تجميد أموال وأصول أسرته الصادرة من قبل محاكم الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس الراحل مبارك وأسرته، باعتبارها غير قانونية.
وبحسب شركة كارتر روك للمحاماة، أعرب نجل مبارك عن سعادته تجاه حكم محكمة العدل الأوروبية قائلا: “لقد تأكد الآن بما لا يدع مجالًا للشك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتي على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية. لقد عانت أسرتي من أضرار بالغة مشت سمعتها بسبب العقوبات الأوروبية غير القانونية”.
كما أعلن عن حصول أسرته على تعويضات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا لقرارات المحكمة قائلا: “لقد تلقينا بالفعل مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية.
وتابع: ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا لأمر المحكمة العامة اليوم”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات قراراها الصادر بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأسرته، أن القرار صادر بسبب عدم قانونية القرارات الصادرة من الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس مبارك وأسرته.
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية وفقًا وفقا لما أعلنته شركة المحاماة البريطانية كارتر روك، في بيانها الرسمي، فإنه بعد معركة قانونية استمرت عقدًا صدر حكم من محكمة العدل الأوروبية بتأكيد قرارها السابق بإلغاء تجميد وأصول أموال مباكر وأسرته، وعدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق أسرة مبارك، التي تم رفعها بالكامل بالفعل.
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