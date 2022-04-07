سهام جلال: ندمت إني كلمت أمير كرارة علشان أطلب دور و”قبلة” مع السقا سببت لي مشكلة مع خطيبي

ابو ظبي - احمد الجزار - اعترفت الفنانة سهام جلال بندمها على الاتصال بالفنان أمير كرارة لطلب مساعدته في الحصول على دور في أحد الأعمال الفنية.

وقالت سهام جلال خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر : عندما يصل فنان لدرجة الاتصال بزميل له لطب شيء يجب أن يراعي أنه فكر كثيرا قبل القيام بهذه الخطوة، وإذا عشمه يجب أن يلتزم أو لا يرد على مكالمته.

وأضافت : أمير صاحبي من سنين، ولا توجد بيننا مواقف أو احتكاكات لكن أعرفه جيدا، وعندما طلبت منه مساعدتي قال تمام و”عيني يا سوسو”، وبعدها لم يرد على اتصالي، فكانت حركة غير لطيفة.

وتابعت : هذه المواقف ليس عليها عتاب لأن العمل رزق في النهاية، لكن ندمت على اتصالي به لأنني عزيزة النفس، وتصرفت بهذه الطريقة من 3 أشخاص فقط، ولا أنصح أي زميل بهذا الأمر.

“قبلة” تسببت لها في مشكلة مع خطيبها

وقالت سهام جلال خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر : كنت معترضة على مشهد القبلة، وأعدته 20 مرة بسبب الخوف في كل مرة اقترب فيها من أحمد السقا، لأنه كان صديقي لسنوات وصديق خطيبي، ولم أتخيل القيام بهذا المشهد معه، إلى أن غضب المخرج سعيد حامد بسبب إهدار خام الفيلم.

وأضافت : سعيد حامد توصل لحل هو أن تكون القبلة على الرقبة، وصورنا المشهد من أول مرة بهذه الطريقة، وبعدها صورنا القبلة 3 مرات بدون حوار، ولفترة طويلة لم أكشف لخطيبي أو أي شخص عن المشهد، إلى أن جاء يوم الافتتاح وحضر خطيبي مع أحد أصدقائه، وعندما جاء مشهد القبلة اختبأت تحت الكرسي، وعرفت بعد ذلك أن خطيبي غادر الفيلم مع صديقه، والقبلة سببت لي مشكلة ولم أكلم خطيبي إلا بعد مرور شهرين وتصالحنا.

وتابعت : بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عرض علي الكثير من أدوار الإغراء، وكان أجري فيه ألف جنيه.

وفيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد وشاركت في بطولته نخبة من النجوم ضمت محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل وغيرهم.

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