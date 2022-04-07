شاهد.. شيماء سيف تحتفل بوصول صفحتها على انستجرام إلى 6 ملايين متابع

احتفلت الفنانة شيماء سيف بوصول صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إلى ٦ ملايين متابع. ونسخت شيماء سيف صورة لها وعلقت: " 6 مليون بوسة لأحلى عيلة في الدنيا، شكرا لحبكم ودعمكم ومساندتكم وكلامكم الحلو دايما انا من غيركم ولاحاجة".

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