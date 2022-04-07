شاهد.. سينتيا خليفة تدافع عن مرضى البهاق

نشرت سينتيا خليفة صورا جديدة لها من كواليس مسلسل “دايما عامر”، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت سينتيا خليفة على الصور قائلة: "البهاق غير معدٍ.. ممكن أي حد في أي سن وأي جنسية أن يصاب بالبهاق.. ٧٠ مليون إنسان حوالي العالم مصاب بالبهاق.. مفيش حد كامل.. أحبوا نفسكو زي ما انتو، ‏واحترموا غيركم دايماً وزي ما هم".

وظهرت الفنانة سينتيا خليفة من خلال أحداث مسلسل "دايماً عامر"، الحلقة الرابعة بدور "ميس ماهيتاب" مدربة اليوجا، وهى تحتوى إحدى فتيات المدرسة والتي فقدت الثقة بنفسها بسبب مرضها بالبهاق، ولكنها استطاعت أن تحتويها وتعيد الثقة لها وتجعلها تقبل على الحياة من جديد، فقدمت المشهد بمنتهى التلقائية التي جعلتها حديث السوشيال ميديا بعد عرض المشهد.