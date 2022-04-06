مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم حسنى يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100...

عرضت قنوات DMC، الحلقة الخامسة من مسلسل أكرم حسني الجديد "مكتوب عليا" الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

بدأت الحلقة الخامسة بظهور جملة غريبة على يد أكرم حسني "جلجل"، وحاول تفسيرها ولم يعرف المعني، فذهب إلى طابور المدرسة التي يعمل بها وقرأ الجملة أما الطلبة في الاذاعة المدرسية مطالبا الطلبة بتفسير الجملة، وهو ما أثار غضب المدير، فطلب جلجل الحصول على إجازة ووافق المدير وطرده من الطابور، ثم ذهب جلجل لصديقه "سيد" الذي يلعب دوره محمود السيسي، في محل الفطير الذي يعمل به، وحاول تفسير الجملة المكتوبة على يده ليكتشف أن الحل في تقطيع الجملة وفصلها لمعرفة معناها، ليكتشف أن سلمى "هنادي مهنا" ستفسخ خطوبتها من زميلها في البنك، فيعود له الأمل من جديد

يذهب جلجل لمراقبة سلمي فيجدها برفقة خطيبها ويذهب خلفهم إلى أحد الكافيهات ليعرف ما الذي يدور بينهم، في حين تسعى سلمى للتهرب من خطيبها وتحاول أن تقنعه بفسخ الخطوبة، ويستغل جلجل ذهاب خطيبها إلى الحمام، فيجلس معها ويحاول اقناعها بالاصرار على فسخ خطوبتها والارتباط به، في حين يحاول محمود السيسي صديق جلجل أن يعطل خطيبها في الحمام، فيخرج ليجد جلجل مع سلمى، فيغضب منها وتثور سلمي على جلجل وخطيبها أيضا، لتكشف الحقيقة بأنها ليست مخطوبة لزميلها في العمل، ثم تتركه وترحل غاضبة من افعاله، فيخرج جلجل خلفها ويطلب رقم هاتفها فترفض، وبعد إلحاح تعطيه رقم خاطئ، ثم يطلب منها أن تركب معه سيارته فتوافق وعندما يذهب للسيارة ويعود يجدها رحلت وتركت صديقه بمفرده.

ثم يجد جلجل مكالمة من والدته تبلغه بوصول الجائزة التي فاز بها خلال حلقة أمس وقيمتها ١٠٠ الف جنيه، وتحتفل الأسرة بالجائزة ويطمع الجميع في الحصول على الجائزة، ويجتمعوا معا على الغداء، وتحاول روقه "أيتن عامر" أن تتقرب لجلجل خلال اجتماع العائلة

يذهب جلجل لمحطة الثورة، ليلتقي لسيدة لا يعرفها، وفجأة يظهر "بدوي" الذي يلعب شخصيته عمرو عبدالجليل، ويظن أن جلجل على علاقة بصديقته التي التقاها جلجل صدفة، ويقوم بتهديده بمسدس فيبلغه أنه يعرف في أسهم البورصة ويطلب منه أن يشتري أسهم في إحدى الشركات وبالفعل تحقق الاسهم مكاسب كبيرة جدا، فيتركه بدوي ويرحل.

يذهب جلجل مجددا إلى البنك الذي تعمل به سلمي ويبلغها أنها خدعته في رقم هاتفها، ثم تصالحه وتعتذر له وتطلب حضنه، ثم يكتشف فجأة أنه حلم ووالده احسان يدخل عليه الغرفة حاملا الخلاط لإصلاحه.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مشهد من مكتوب عليا

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.